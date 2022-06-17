Пушилин заявил, что в битве за Донбасс бойцы ДНР получили военное преимущество и произошел перелом

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17 июня 2022, 07:10 Источник: Интерфакс

ЛенисПушилин, фото из соцсети Вконтакте

В битве за Донбасс военные Донецкой народной республики получили военное преимущество, украинские боевики подавлены морально и в военной составляющей.

Глава ДНР Денис Пушилин в четверг в кулуарах Санкт-Петербургского экономического форума заявил эту информацию и подчеркнул, что сейчас можно сказать о произошедшем переломе в битве за Донбасс. В беседе с "Интерфаксом" Денис Пушилин сообщил: "В самое ближайшее время мы, как ожидается, сможем принять исчерпывающие меры в рамках действия союзнических сил, чтобы не дать возможности противнику обстреливать Донбасс".

По информации Пушилина, республиканские силы намерена продвинуться за пределы административных границ Донецкой области настолько далеко, как это потребуется, чтобы ликвидировать угрозу обстрелов со стороны украинских националистов.

Но он подчеркнул, что ДНР концентрируется на конституционных границах, а с учетом поставок Западом вооружений Украине необходимость обеспечения безопасности может подтолкнуть к дальнейшим шагам со стороны ДНР. Как объяснил Пушилин, продвинутся придется для обеспечения безопасности ДНР и ликвидации угрозы обстрелов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также в рамках ПМЭФ заявил, что Россия не вторгалась на Украину. Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос журналиста о вторжении: "Мы не вторгались на Украину.