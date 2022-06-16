Песков: статус Херсонской и ряда районов Харьковской области зависит от воли местных жителей

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16 июня 2022, 21:38

E705EH / fleetphoto.ru/ Global Look Press

Официальный спикер Кремля Дмитрий Песков в четверг в интервью телеканалу CNN заявил, что статус Херсонской области и ряда районов Харьковской области зависит от воли местного населения.

Пресс-секретарь президента РФ назвал "целью номер один" России защиту жителей Донецка и Луганска от тех, кто обстреливает Донбасс и убивает мирных жителей.

Как объяснил Песков, "что касается других территорий и регионов Украины, чем больше российские войска очищают территорию от националистических батальонов, тем больше людей заявляют о своем желании прекратить дальнейшую жизнь с киевским режимом", - передает РИА Новости.