Макрон заявил, что статус кандидата в члены ЕС Украине надо предоставить немедленно

Аргументы Недели → Политика 13+

16 июня 2022, 19:30

Эммануэль Макрон, фото: TASS Host Photo Agency/Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии и Румынии заявил, что Украине статус кандидата в члены Европейского союза необходимо предоставить немедленно.

Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленный» статус кандидата в Евросоюза для Украины, - передает телеканал BFMTV.

Президент Франции в Киеве также заявил, что Украина самостоятельно должна решать, при каких условиях проводить переговоры с Россией. По словам Макрона, Европа не будет требовать от киевских властей территориальных уступок для урегулирования украинского конфликта, - передает агентство Reuters.

Целью переговоров в городе Ирпень под Киевом было обсуждение ситуации с конфликтом на Украине.