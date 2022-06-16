Макрон заявил, что статус кандидата в члены ЕС Украине надо предоставить немедленно

Французский президент Эммануэль Макрон в четверг в Киеве на встрече с Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Италии и Румынии заявил, что Украине статус кандидата в члены Европейского союза необходимо предоставить немедленно.
Макрон заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за «немедленный» статус кандидата в Евросоюза для Украины, - передает телеканал BFMTV.
Президент Франции в Киеве также заявил, что Украина самостоятельно должна решать, при каких условиях проводить переговоры с Россией. По словам Макрона, Европа не будет требовать от киевских властей территориальных уступок для урегулирования украинского конфликта, - передает агентство Reuters.
Целью переговоров в городе Ирпень под Киевом было обсуждение ситуации с конфликтом на Украине.