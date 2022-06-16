Мизинцев заявил, что Запад грабит Украину, прикрываясь гуманитарной озабоченностью

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 16 июня, заявил, что страны Запада, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабят Украину.
Михаил Мизинцев подчеркнул, что западные государства, цинично заявляя о гуманитарной поддержке, нагло и беззастенчиво стремятся вывезти из Украины национальные богатства, в частности, продовольствие, пренебрегая благополучием украинцев. Отмечается, что аналогичная ситуация ранее была в Сирии.
Мизинцев заметил, что подобные действия властей США и их союзников могут привести к тому, что угроза продовольственных кризисов примет глобальный масштаб.