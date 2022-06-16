Мизинцев заявил, что Запад грабит Украину, прикрываясь гуманитарной озабоченностью

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16 июня 2022, 14:53 Источник: РИА "Новости"

начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в четверг, 16 июня, заявил, что страны Запада, прикрываясь гуманитарной озабоченностью, грабят Украину.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что западные государства, цинично заявляя о гуманитарной поддержке, нагло и беззастенчиво стремятся вывезти из Украины национальные богатства, в частности, продовольствие, пренебрегая благополучием украинцев. Отмечается, что аналогичная ситуация ранее была в Сирии.

Мизинцев заметил, что подобные действия властей США и их союзников могут привести к тому, что угроза продовольственных кризисов примет глобальный масштаб.