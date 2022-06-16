Медведев заявил, что от поездки Макрона, Шольца и Драги в Киев «пользы – ноль»

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16 июня 2022, 12:48 Источник: РИА "Новости"

зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и премьер-министра Италии Марио Драги в Киев.

Дмитрий Медведев заявил, что европейцы любят посещать Киев, однако пользы от подобных визитов "ноль", поскольку к миру это Украину не приближает. "А часики тикают", – заметил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации.

Ранее сегодня стало известно, что Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли с визитом в город Ирпень, расположенный в Киевской области.