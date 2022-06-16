В Киев прибыли с визитом Макрон, Шольц и Драги

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16 июня 2022, 10:41

Макрон, Шольц, Драги, Filippo Attili/ Keystone Press Agency

В украинскую столицу с визитом прибыли президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги. Информацию о прибытии сообщает RT со ссылкой на La Repubblica.

Журналисты уточняют, что в связи с закрытым авиасообщением Украины политикам пришлось ехать на поезде, поездка составила 11 часов.

Ранее Der Spiegel уже сообщал, что совместная поездка политиков предварительно обсуждалась в Берлине, Париже и Риме. Однако реализовать идею смогли лишь после встречи в Париже Драги и Макрона, состоявшейся на минувшей неделе.