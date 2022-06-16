Генсек НАТО Столтенберг поддержал увеличение военной помощи Украине на сумму около миллиарда долларов

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16 июня 2022, 10:47 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Zheng Huansong/XinHua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует увеличение военной помощи Украине на общую сумму около 1 миллиарда долларов, объявленное накануне президентом США Джо Байденом.

Йенс Столтенберг в четверг, 16 июня, перед началом заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе подчеркнул, что приветствует решение о выделении дополнительной поддержки Украине, поскольку Киев "действительно нуждается в этом".

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами заявил, что власти Соединенных Штатов Америки, вооружая Украину, только "продлевают ее беды".