Генсек НАТО Столтенберг поддержал увеличение военной помощи Украине на сумму около миллиарда долларов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует увеличение военной помощи Украине на общую сумму около 1 миллиарда долларов, объявленное накануне президентом США Джо Байденом.
Йенс Столтенберг в четверг, 16 июня, перед началом заседания министров обороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе подчеркнул, что приветствует решение о выделении дополнительной поддержки Украине, поскольку Киев "действительно нуждается в этом".
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в рамках беседы с журналистами заявил, что власти Соединенных Штатов Америки, вооружая Украину, только "продлевают ее беды".