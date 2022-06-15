Глава Пентагона Остин: ослаблять поставки вооружений Украине нельзя, так как «ставки слишком высоки»

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15 июня 2022, 16:45

Министр обороны США Ллойд Остин, Amanda Andrade-Rhoades - Pool vi / globallookpress.com

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин указал на то, что ослаблять поставки вооружений Украине нельзя, поскольку «ставки слишком высоки». Об этом информирует Telegram-канал «RT на русском».

«Глава Пентагона заявил, что ослаблять поставки оружия Киеву нельзя, так как “ставки слишком высоки”», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам Остина, Вашингтон рассчитывает, что отправляемые в бывшую советскую республику реактивные системы залпового огня существенно усилят потенциал киевских войск. Такая военная помощь продолжится, указал министр.

На украинской территории с 24 февраля проходит российская специальная операция. Как сообщалось ранее в среду, китайский лидер Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом РФ Владимиром Путиным отметил правомерность действий Москвы по защите национальных интересов перед лицом вызовов извне.