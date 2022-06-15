Аргументы Недели → Политика 13+

15 июня 2022, 16:25

Председатель КНР Си Цзиньпин, Li Tao / globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы с президентом России Владимиром Путиным отметил правомерность действий Москвы по защите национальных интересов перед лицом вызовов извне. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал ТАСС.

В среду Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор. Согласно имеющимся сведениям, глава РФ изложил китайскому лидеру принципиальные оценки ситуации на Украине и задач специальной операции, которую в настоящий момент осуществляет на территории страны Москва.

«Си Цзиньпин в беседе с Путиным отметил правомерность действий России по защите национальных интересов перед лицом вызовов извне», — указывается в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник указал на то, что у украинских боевиков отсутствуют силы для прорыва с химического предприятия «Азот» в городе Северодонецке.