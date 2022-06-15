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15 июня 2022, 16:08

Флаг НАТО, Oberhaeuser, via www.imago-image / globallookpress.com

Турция отказалась от предложения Североатлантического альянса провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией. Об этом пишет Telegram-канал отечественного интернет-издания «Украина.ру».

«Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией, намеченная на среду встреча не состоялась — СМИ», — указывается в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление о том, что в военно-политическом блоке не ожидали жесткой позиции Анкары по вопросу присоединения к нему Хельсинки и Стокгольма.