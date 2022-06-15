Германия возобновляет выдачу россиянам всех типов виз, в том числе туристических

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15 июня 2022, 15:52

Берлин, Niki Nagy: https://www.pexels.com/photo/germany-flag-1128413/

Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется прием заявлений от российских граждан о выдаче необходимых для въезда в Федеративную Республику Германия виз с любой целью поездки.

О возобновлении Германией выдачи россиянам всех типов виз, в том числе и туристических, сообщается на сайте дипломатических представительств ФРГ в Российской Федерации.

В сообщении указано, что "запись на собеседование осуществляется на сайте компании". Как пояснили в дипмиссии, из-за высокого спроса во время процедуры подачи заявлений и выдачи виз возможны задержки. Сейчас оплата консульского сбора производится только наличными в рублях по актуальному обменному курсу загранпредставительства либо по выпущенной в Германии кредитной карте.



С 1 июня Германия временно сняла все ограничения на въезд, ранее принятые из-за ковида, путешествовать в ФРГ можно без предоставления сертификата вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19, - сообщает "Интерфакс".