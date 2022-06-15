Эксперт Анна Ревякина по поводу признания Зеленского о серьезных потерях ВСУ: «Это ни для кого не секрет»

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15 июня 2022, 15:27 Источник: Свобдная пресса

В. Зеленский, фото из соцсети vk.com/volodymyr_zelensky

Анна Ревякина, заместитель председателя Общественной палаты ДНР, доцент факультета мировой политики МГУ, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского, заявила, что это не является секретом ни для кого.

По информации эксперта, "об этом говорят и официальные представители Минобороны". По мнению Ревякиной, заявление Зеленского о потерях в Вооруженных силах Украины "в большей степени рассчитано на внешнего потребителя, на лиц, которые принимают решения давать Украине вооружение, или не давать".

Владимир Зеленский написал в Telegram-канале, что украинские военные за прошедшие сутки понесли "болезненные» потери" в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом. Он отметил, что то же самое с украинскими войсками происходит в Харьковской области, - сообщает "Свободная пресса".

Ревякина отметила, что именно от подобных заявлений зависят решения Запада о поставках на Украину оружия.

"Зеленскому уже больше не на кого надеяться. Для того, чтобы продолжать длительные военные действия, ему необходимо оружие, и он готов его добывать всеми возможными способами, в том числе и такими, которые не только признание поражений, но и утрирование, гиперболизация каких-то вещей, чтобы разжалобить своих, так называемых, партнеров", - сказала эксперт в беседе с изданием.

"Зеленский такими методами не гнушается — для него хороши все средства", — заключила Анна Ревякина.