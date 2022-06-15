Песков не стал комментировать заявление Медведева о том, что через два года Украины не будет на карте мира

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15 июня 2022, 13:24 Источник: ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать заявление замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о государственности Украины. Однако заявил при этом что у Киева «большие проблемы».

В среду Медведев в своем телеграм-канале усомнился в том, что через два года государство Украина будет существовать на карте мира. В ответ на просьбу журналистов прокомментировать это высказывание, Песков уклонился.

«Я бы не стал комментировать это сообщение», - сказал он. Добавив при этом, что у Украины «большие проблемы».

«Главное, что продолжается сопротивление националистических подразделений, продолжается нежелание и неготовность руководства Украины как-то обсуждать эти националистические подразделения и трезво взглянуть на ситуацию», - заявил официальный представитель Кремля.