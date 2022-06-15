Песков прокомментировал участие в ПМЭФ делегации Афганистана: о признании Талибана речи не идет

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15 июня 2022, 12:53 Источник: РИА Новости

Петербургский международный экономический форум, Maksim Konstantinov/globallook.com

О признании Россией движения Талибан* речи не идет. Об этом заявил в ходе пресс-колла в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал участие делегации Афганистана в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит 15-17 июня.

«О признании [талибов] речи не идет», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

Пресс-секретарь не стал давать прогнозы, произойдет ли признание движения в дальнейшем, подчеркнув, что многие страны сейчас вынуждены контактировать с его представителями.

«Существует много проблем гуманитарного характера, которые обязывают многие страны выступать в контакты с представителями талибов», - сказал Песков.

Делегация Афганистана примет участие в ПМЭФ. Там она планирует обсудить вопросы закупок в России удобрений, зерна и другого продовольствия.

*Талибан признан в России террористической организацией и запрещен.