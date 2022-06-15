Мы начинаем ПМЭФ. Для чего? Для кого?

Аргументы Недели → Мнение 13+

15 июня 2022, 10:56 Татьяна САВКИНА

Сегодня начинает свою работу XXV Петербургский международный экономический форум. На ближайшие несколько дней информационная повестка СМИ во многом предопределена – мы будем слышать репортажи о подписанных контрактах и комментарии многочисленных экспертов, переводящих «с русского на русский», что сказали ведущие спикеры. Но на один вопрос мы не услышим ответа – зачем?

Кто поедет на этот форум? Практически все олигархи их списка Forbes решили не ехать на ПМЭФ, чтобы не подвергать бизнес риску вторичных санкций. Общее настроение - "хотят, но не могут", поэтому отправляют менеджмент.

Малый и средний бизнес – вряд ли, пусть для него и отведен отдельный день 15 июня. В эту дату планируется профильный форум МСП как составная часть ПМЭФ. Будут чиновники из Минэка, Корпорации «МСП», включая представителей центров "Мой бизнес", делегации от ТПП РФ и "Опоры России".

Остаются только госкорпорации. Так, свои дорогущие стенды площадью от 100 кв. метров представят "Газпром", РЖД, "Россети", "Новатэк", "Уралкалий", "Ростех", ВТБ, "Газпромбанк", "Почта России". Ну и, конечно, стенды регионов. Самопиар – наше все. Для всех них это будет площадкой для подписания заранее заготовленных соглашений, чтобы побить очередной рекорд.

В деловых мероприятиях форума принимают участие делегации из 85 регионов России, из которых 81 представлена на уровне глав субъектов. Всего в состав делегаций регионов РФ вошло более 1000 участников. Как отмечается, в этом году представители регионов принимают участие «на бесплатной основе». Этот акцент не случаен - согласно данным на сайте мероприятия, пакет участника ПМЭФ в этом году стоит 960 тыс. руб. (это без учета дороги и проживания). У жителей российской глубинки вполне закономерно мог встать вопрос – на что тратится чаще всего скромный региональный бюджет.

Главная тема ПМЭФ-2022 – «Новый мир – новые возможности».

Основная деловая программа Форума разделена на четыре тематических направления:

- «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени»;

- «Экономика России: новые задачи и горизонты»;

- «Инвестиции в развитие – инвестиции в человека»;

- «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее».

Так же на форуме эксперты «будут работать на площадке, чтобы сформулировать свой экспертный взгляд на содержание состоявшихся дискуссий. Они смогут детально погрузиться в программу мероприятия и дать свое видение относительно основных выводов Форума с точки зрения внешней и внутренней повестки, а также практической значимости, сделать практикориентированные выводы»…

Впечатление, что все это уже много раз было, в разных интерпретациях. К «новинкам», отражающим современную ситуацию, разве что можно отнести информацию, что вместо ранее анонсированной группы Би-2 гостей будет развлекать Гарик Сукачев…

Нужны какие-то новые форматы. И не просто онлайн или офлайн. А именно принципиально новые концепции. Просто "поговорили – разошлись" уже не сработает.

Да, сейчас экономике и обществу крайне необходимы новые решения, планы, концепции развития. Только, может быть, разрабатывать их надо без пафоса и параллельных развлекательных, включая турнир по гольфу, мероприятий? Пир во время чумы с ярмаркой тщеславия в одном флаконе получается.

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