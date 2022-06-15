Захарова заявила, что политика США в Саудовской Аравии антиморальна

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15 июня 2022, 10:31 Источник: Радио Sputnik

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/globallook.com

Политика, которую проводят США на Ближнем Востоке, в частности, в Саудовской Аравии, антиморальна. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в эфире радио Sputnik решение администрации Байдена «рекалибровать» отношения с Саудовской Аравией.

Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что США нацелены «рекалибровать» отношения с этой страной в рамках предстоящего визита Джо Байдена на Ближний Восток. Отношения США с Саудовской Аравией ухудшились после убийства в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Окрики из Вашингтона, что сегодня они тебя наказывают, завтра они «дают тебе понять», послезавтра заявляют, что ты должен «заплатить высокую цену», а потом в один день передумывают, потому что у них меняется конъюнктура, и посещают тебя с визитом для «рекалибровки» отношений – прокомментировала действия США Захарова.

Она заявила, что подобная политика недопустима для страны, которая претендует на роль морального лидера в мире.

«Это не имеет никакого отношения к моральному авторитету, к чему-то, связанному с моралью, этикой», - сказала Захарова.