Спикер Госдумы Володин: военные Украины, стреляющие по мирным людям в Донбассе, заслуживают смертной казни

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15 июня 2022, 08:29

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Украинские военные, стреляющие по мирным людям в Донбассе, заслуживают смертной казни. Соответствующую точку зрения высказал в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Политик выступил за сохранение в законодательстве Донецкой народной республики нормы, предусматривающей смертную казнь.

Володин отметил, что в результате действий киевских сил гибнут старики, женщины и дети.

«Кто отдает приказы стрелять по мирным людям и кто их исполняет, должны понимать, что совершают преступление, и ответственность за него будет самой суровой. Смертная казнь — мера наказания, которую заслуживают эти фашисты», — говорится в публикации спикера нижней палаты российского парламента.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе возник ажиотажный спрос на паспорта РФ, местные жители массово стоят в очередях.