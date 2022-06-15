Медведев: паровоз западной экономики летит в стену на полных парах

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15 июня 2022, 08:00 Источник: Telegram

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

В западных странах понимают, что санкции против России бьют по их собственным народам, поэтому, вводя все новые рестрикции, тут же придумывают пути их обхода. Тем временем «паровоз» западной экономики стремительно летит в стену. Об этом написал в своем телеграм-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, на Западе поняли, что без России там «никак не выжить», поскольку без нее возникают проблемы с обеспечением электроэнергией, металлами, продовольствием, удобрениями. Поэтому, вводя санкции, «авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода».

Медведев указал, что уже сейчас во многих западных странах инфляция достигает рекордных показателей.

«Ожидаем осени… когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» - заключил Медведев.

Ранее замглавы Совбеза предположил, что Запад не прекратит попытки уничтожить экономику России.