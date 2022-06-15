Спецпредставитель президента Путина Лаврентьев: внимание России к Сирии в связи с операцией на Украине не ослабло

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15 июня 2022, 07:45

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, MFA Russia / globallookpress.com

Внимание Москвы к Сирии в связи с операцией на Украине не ослабло. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал Александр Лаврентьев, специальный представитель президента РФ Владимира Путина по Сирии.

«Внимание России к Сирии в связи со спецоперацией на Украине не ослабло, заявил спецпредставитель президента РФ. Он подчеркнул, что проведение Анкарой операции на севере Сирии приведет к эскалации напряженности», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Также Лаврентьев назвал недопустимыми продолжающиеся удары по территории арабской республики со стороны Израиля.

Ранее на текущей неделе депутат Госдумы Дмитрий Саблин сообщил, что сирийский министр иностранных дел Фейсал Микдад заявил о готовности Дамаска признать независимый статус ДНР.