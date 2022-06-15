Посол России в США Антонов обвинил Вашингтон в том, что он стравливает русских и украинцев

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15 июня 2022, 07:38 Источник: РБК

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia /globallook.com

Намерения США о возможности расширения поставок Украине дальнобойных реактивных систем залпового огня HIMARS могут привести к дальнейшей эскалации украинского конфликта, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Он призвал Вашингтон прекратить стравливать братские народы.

Накануне заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что американская сторона намерена поставлять Украине разведывательную информацию для более точного использования РСЗО. Также он рассказал о планах по возможному расширению их поставок Киеву.

Подобные заявления вызывают крайнюю обеспокоенность, написал в телеграм-канале российской дипмиссии в Вашингтоне посол РФ Анатолий Антонов.

«Такие слова можно расценивать как намерение Вашингтона идти на дальнейшую эскалацию. Это лишь подтверждает, что у американцев нет устремлений к мирному урегулированию», — заявил дипломат.

По его мнению, слова Кола, прозвучавшие накануне встречи западных союзников по военной поддержке Киева, свидетельствуют о курсе по дальнейшему накачиванию Украины оружием. Антонов заявил, что вероятным последствиям применения Киевом HIMARS «можно только ужаснуться».

«Призываем Соединенные Штаты прекратить потворствовать геноциду русскоязычного населения, а также стравливать два братских народа», — написал посол.