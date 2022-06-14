Премьер-министр Канады Трюдо сообщил, что 45 минут говорил с Зеленским по телефону

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в рамках выступления в парламенте вечером во вторник, 14 июня, сообщил, что ранее сегодня провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Джастин Трюдо уточнил, что они с Владимиром Зеленским беседовали в течение сорока пяти минут. Канадский премьер отметил, что в ходе разговора с украинским лидером обсуждалась продолжающаяся поддержка Киева со стороны Оттавы.
Трюдо сегодня также назвал неприемлемым присутствие представителей Канады на праздновании Дня России в посольстве РФ в Оттаве. По словам премьера, этого "не должно было случиться".