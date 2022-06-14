Помощник президента РФ Ушаков заявил, что возможная встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки

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14 июня 2022, 17:49 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что возможное проведение встречи Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским потребует тщательной подготовки.

Юрий Ушаков заметил, что никто не отвергает возможность переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако подчеркнул, что такой контакт потребует соответствующих условий и крайне тщательной подготовки.

Помощник российского лидера отказался от дальнейших комментариев, обратив внимание на то, что про возможность встречи президентов РФ и Украины ранее было сказано многое.