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Помощник президента РФ Ушаков заявил, что возможная встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки

, 17:49 Источник: РИА "Новости"

Помощник президента РФ Ушаков заявил, что возможная встреча Путина с Зеленским потребует тщательной подготовки
президент России Владимир Путин, Mikhael Klimentyev/Kremlin Pool

Помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков заявил, что возможное проведение встречи Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским потребует тщательной подготовки.

Юрий Ушаков заметил, что никто не отвергает возможность переговоров Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако подчеркнул, что такой контакт потребует соответствующих условий и крайне тщательной подготовки.

Помощник российского лидера отказался от дальнейших комментариев, обратив внимание на то, что про возможность встречи президентов РФ и Украины ранее было сказано многое.

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