Посольство РФ заявило, что Великобритания должна нести полную ответственность за поставки оружия Украине

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14 июня 2022, 21:22 Источник: посольство РФ в Великобритании

Лондон, https://unsplash.com/photos/mOEqOtmuPG8

Посольство РФ в Лондоне во вторник, 14 июня, заявило, что пришло время для Великобритании нести полную ответственность за поставки вооружения Киеву, которое используется для атак на мирных жителей.

Накануне Донецк подвергся наиболее интенсивному обстрелу с 2015 года.

В российском посольстве подчеркнули, что подобные атаки на мирных граждан становятся возможными только на фоне поощрения со стороны западных государств и военных поставок Украине, в которых ведущую роль занимает Великобритания.

В сообщении говорится, что Москва не раз призывала Лондон быть осторожным и уважать свои же стандарты экспортного контроля, однако эти призывы услышаны не были. В посольстве убеждены, что последние события свидетельствуют о том, что британским властям пришло время нести полную ответственность за свою недальновидную политику.