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14 июня 2022, 19:36 Источник: РИА "Новости"

флаг США, https://unsplash.com/photos/48elRjHbXRY

Внук первого президента Пятой Французской республики Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что США антироссийскими санкциями спровоцировали глубокий кризис и ослабляют европейцев ради своей выгоды.

Пьер де Голль отметил, что сегодня все признают ответственность властей Соединенных Штатов Америки в нынешнем конфликте, роковую роль постоянно расширяющегося Североатлантического альянса, а также безрассудную политику правительства Украины.

Внук первого президента Пятой Французской республики выразил мнение, что Вашингтон намерен спровоцировать очередную конфронтацию между Востоком и Западом, целью которой является ослабление и разделение Европы, а также навязывание Брюсселю своих директив и систем.