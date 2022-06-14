Пушилин выразил уверенность, что спецоперация на Украине закончится «полнейшей победой союзнических сил»

Аргументы Недели → Политика 13+

14 июня 2022, 18:52 Источник: РИА "Новости"

глава ДНР Денис Пушилин, Pravda Komsomolskaya/Russian Look, globallookpress.com

Глава ДНР Денис Пушилин в рамках встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во вторник заявил, что спецоперация на Украине закончится "полнейшей победой" союзнических сил.

Ранее сегодня Александр Беглов сообщил, что они с Денисом Пушилиным планируют обсудить текущую работу по оказанию помощи Мариуполю, чтобы составить дорожные карты для дальнейших действий.

Напомним, накануне вечером глава Донецкой Народной Республики заявил, что регион запрашивает у Российской Федерации дополнительные союзнические силы из-за учащения обстрелов Донецка.