Ушаков назвал удивительным отсутствие реакции Запада относительно недавних обстрелов Донбасса со стороны Украины

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14 июня 2022, 18:00 Источник: РИА "Новости"

Юрий Ушаков. Фото: сайт Кремля

Помощник президента Российской Федерации по международным делам Юрий Ушаков вечером во вторник, 14 июня, назвал отсутствие реакции Запада на обстрелы районов Донецка со стороны ВСУ удивительным.

Юрий Ушаков подчеркнул, что речь идет о настоящей войсковой операции украинской стороны против мирного гражданского населения Донецка.

Помощник Владимира Путина по международным делам также обратил внимание на то, что со стороны западного сообщества по вышеуказанной теме поступил только один "неясный комментарий" от представителя Организации Объединенных Наций.