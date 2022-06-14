Западная пропаганда хотела выдать вчерашний обстрел боевиками ВСУ Донецка за «российскую атаку»

Аргументы Недели → В мире 13+

14 июня 2022, 16:58

Из открытого доступа

Запад постоянно ведёт усиленную антироссийскую пропаганду через все подконтрольные СМИ. Показательно выглядит попытка выдать вчерашний мощный обстрел Донецка украинскими террористами за «атаку» российских войск.

Такой фейк запустил немецкий Первый Канал, иностранные журналисты обвинили в смертях людей и разрушениях российских военных. «От этого рынка в восточноукраинском городе Донецке мало что осталось. Сообщается, что в результате российского нападения три человека погибли и несколько получили ранения», − комментирует донецкие кадры немецкий ведущий.

«Украина становится все более бессильной против массированных обстрелов со стороны российской армии. Украинский президент разочарован в Западе», − резюмировали авторы фейка.