Политолог Казаков: рейтинг Байдена среди избирателей сейчас низкий, но до выборов ситуация может измениться

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14 июня 2022, 17:10 Источник: Свободная пресса

президент США Джо Байден, Michael Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков заявил, что рейтинг президента США Джо Байдена среди избирателей низок, однако до выборов все может измениться.

Ранее официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер подтвердила планы Джо Байдена баллотироваться на второй срок на выборах, которые состоятся 2024 году.

Кирилл Казаков в беседе со "Свободной прессой" обратил внимание на то, что ранее переизбрание политика на второй срок зависело от борьбы с пандемией COVID-19, однако теперь на это будет влиять то, чем закончится украинский кризис, какова будет мировая обстановка, а также, что будет с американской экономикой.

Политолог считает, что если администрации Джо Байдена удастся нивелировать существующие в США проблемы, то у политика есть шансы "на второе пришествие". Важно также, кто будет конкурентом действующего американского лидера на выборах. Сейчас, по мнению Казакова, ситуация слишком нестабильная, чтобы давать прогнозы.