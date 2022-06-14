Вучич сообщил, что с 1 ноября Сербия не сможет импортировать российскую нефть

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14 июня 2022, 14:05 Источник: ТАСС

Президент Сербии Александр Вучич (справа) и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: Michael Kappeler/globallook.com

Из-за санкций Евросоюза, включающих отложенное эмбарго на поставки российской нефти, Сербия с 1 ноября не сможет ввозить ее на свою территорию. Об этом заявил во вторник президент страны Александр Вучич.

По его словам, Сербия ежедневно потребляет 350 тонн мазута, а зимой его расход увеличивается в 7 раз. Где его брать — пока неясно, подчеркнул президент.

«Нужно иметь в виду, что с 1 ноября мы не сможем больше ввозить российскую нефть по действующим в настоящий момент санкциям, а Бог знает, какие санкции будут введены к тому времени», - заявил Вучич.

Ранее он говорил, что запрет на поставки нефти из РФ «вытащил из кармана» Сербии порядка 600 млн долларов, и это отразится на благосостоянии жителей страны.

Напомним, Сербия с начала спецоперации последовательно отказывалась присоединяться к санкциям в отношении России. 10 июня Александр Вучич заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц «ясно и остро» потребовал от сербских властей присоединиться к санкциям ЕС.