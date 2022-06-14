Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов высказал мнение, что Россия приняла решение о присоединении области через референдум

Заместитель руководителя Херсонской военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов высказал мнение о том, что РФ приняла решение о включении данного региона в состав страны через референдум. Соответствующее заявление чиновник сделал, выступая в эфире телевизионного канала «Россия 24».
«Как я понимаю, принято российской стороной решение о присоединении, которое будет происходить через плебисцит, потому что мнение жителей Херсонской области будет определено на ближайшем референдуме», — отметил Стремоусов.
Как сообщалось ранее сегодня, спикер Кремля Дмитрий Песков указал на то, что Великобритания должна обращаться к ДНР по вопросу приговоренных там к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина.