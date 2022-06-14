Песков прокомментировал запрос Пушилина о дополнительной военной помощи ДНР: «это вопрос к нашим военным»

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14 июня 2022, 13:36 Источник: "Интерфакс"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Предоставление дополнительных союзнических сил в помощь ДНР — это прерогатива Минобороны России. Так ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать запрос главы ДНР Дениса Пушилина дополнительной помощи в связи с участившимися обстрелами Донецка.

«В любом случае это прерогатива министерства обороны, потому что это связано с продолжением специальной военной операции», - сказал Песков в ходе пресс-колла во вторник.

Он заявил, что в Кремле видят «совершенно варварские обстрелы гражданских объектов», которые в последнее время интенсифицировались. «Дальше — вопрос к нашим военным», - подчеркнул Песков.

13 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что регион запрашивает у России дополнительные союзнические силы из-за участившихся обстрелов Донецка.