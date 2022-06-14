Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил правительство Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России

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14 июня 2022, 12:35

Флаг Грузии, Carsten Reisinger / globallookpress.com

Михаил Подоляк, советник руководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского, обвинил правительство Грузии в корысти из-за отказа Тбилиси поддержать ограничительные меры в отношении Москвы. Об этом пишет отечественный Telegram-канал «Украина.ру».

«Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обвинил правительство Грузии в корысти из-за отказа поддержать санкции против России», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что советник обратился в социальных сетях к Ираклию Гарибашвили, который возглавляет грузинский кабмин.

«Принципы важнее прибыли. Что важно для вас?» — задал вопрос Подоляк.

Ранее во вторник сообщалось, что португальский премьер Антониу Кошта высказал точку зрения, согласно которой статус кандидата на членство в Европейском союзе не решит насущных проблем Украины.