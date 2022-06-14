Зеленский считает, что Шольц должен прекратить попытки балансирования между Украиной и Россией

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14 июня 2022, 11:48 Источник: РБК

Канцлер ФРГ Олаф Шольц. Фото: IMAGO/M. Popow/globallook.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц должен определиться, на какой он стороне, и прекратить балансировать между Украиной и Россией. Об этом в интервью ZDF сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, Германия позже других европейских государств стала оказывать поддержку Украине. Киев ждет от Шольца, что он четко заявит о своей позиции.

«Нужно, чтобы канцлер Шольц заверил нас, что Германия поддержит Украину. Он и его правительство должны принять решение: нельзя пытаться балансировать между Украиной и отношениями с Россией, вы должны сами выбрать, где расставить приоритеты»,— заявил украинский президент.

При этом он подчеркнул, что какую бы сторону ни выбрала Германия, это будет «экономически болезненным» решением. Но, по мнению Зеленского, выбор «менее болезненного пути» - это «неверный подход».

Разногласия Киева и Берлина вызваны, в частности, задержками в поставках Германией тяжелых вооружений для Украины.