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5 июня 2022, 13:44

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник назвал отказ Германии поставлять старую военную технику Киеву «позором, который войдет в историю». Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Украинский посол Мельник, который обзывал немецкого канцлера “ливерной колбасой”, заявил, что отказ ФРГ поставлять старую военную технику для нужд ВСУ — “позор, который войдет в историю”», — информирует TG-канал.

В процитированной публикации отмечается, что некоторое время назад немецкие власти отказали киевской стороне в передаче танков Leopard 1 и бронетранспортеров Marder.

Ранее в воскресенье сообщалось, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил в сеть видеокадры, на которых запечатлено уничтожение штаба 115-й бригады резерва Генштаба Украины в городе Лисичанске.