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Рамзан Кадыров выложил видеокадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генштаба Украины в Лисичанске

, 13:22

Рамзан Кадыров выложил видеокадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва Генштаба Украины в Лисичанске
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, Kremlin Pool / globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров выложил видеокадры, на которых запечатлено уничтожение штаба 115-й бригады резерва украинского Генштаба в городе Лисичанске. Ролик, о котором идет речь, политик разместил в Telegram.

«Кадры уничтожения штаба 115-й бригады резерва генерального штаба МО ВСУ в Лисичанске. Спецподразделение "Ахмат" совместно со вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР провели успешную атаку, которая вызвала неподдельную панику в рядах противника», — говорится в публикации Кадырова.

Ранее сегодня сообщалось, что российская авиация во время воздушного боя, произошедшего в районе Славянска, сбила украинский истребитель МиГ-29.

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