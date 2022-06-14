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Кирилл Стремоусов: херсонские власти отстранят чиновников, которые не доносят до населения позицию о будущем региона в составе РФ

, 10:46

Кирилл Стремоусов: херсонские власти отстранят чиновников, которые не доносят до населения позицию о будущем региона в составе РФ
Флаг России, Alexander Rekun / globallookpress.com

Херсонские власти отстранят чиновников, которые не доносят до населения позицию о будущем данного региона в составе Российской Федерации. На это, как передает ТАСС, указал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Власти Херсонской области отстранят тех должностных лиц, которые саботируют работу на местах и не доносят до населения позицию о будущем региона в составе России, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации области Кирилл Стремоусов», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что Владимир Рогов, представитель ВГА Запорожской области, заявил о задаче полного освобождения ее территории от сил Украины.

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