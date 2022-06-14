Глава литовского МИД назвал «прямой угрозой Литве» законопроект депутата Госдумы Федорова об отмене признания ее независимости

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14 июня 2022, 10:15 Источник: Коммерсантъ

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Фото: IMAGO/Janine Schmitz/globallook.com

Литва восприняла как серьезную угрозу законопроект, внесенный в Госдуму депутатом-единороссом Евгением Федоровым, несмотря на то, что сам парламентарий не отличается «политической серьезностью». Об этом заявил в интервью Foreign Policy министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек не известен политической серьезностью в российских политических кругах», - заявил министр.

По словам Ландсбергиса, Россия является «очень опасным соседом», поэтому в Вильнюсе очень серьезно относятся «ко всему, что исходит из Москвы».

Депутат Государственной думы РФ Евгений Федоров внес на рассмотрение парламента законопроект об отмене признания независимости Литвы и заявил, что «это только начало».