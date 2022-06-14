Депутат Госдумы Федоров заявил, что Россия может отозвать признание независимости Литвы, Латвии, Эстонии и Украины

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14 июня 2022, 08:03 Источник: Sputnik Латвия

Депутат Госдумы Евгений Федоров, Viktor Chernov/globallook.com

Россия в будущем может отозвать признание независимости трех прибалтийских республик и Украины. Об этом в эфире радио Sputnik Латвия заявил депутат Государственной Думы РФ от «Единой России» Евгений Федоров.

8 июня Федоров внес на рассмотрение Госдумы проект закона об отмене признания независимости Литвы Госсоветом СССР.

«С Литвы мы только начали, поскольку она более опасна для РФ в плане ситуации, связанной с Калининградской областью, и с противостоянием с США и НАТО. В настоящий момент Литва важнее, но это не значит, что на ней мы остановимся», - заявил Федоров.

Депутат уверен, что все правовые основания для отзыва признания независимости бывших республик Советского Союза есть, поскольку решения об этом были приняты неконституционными органами и с нарушением действующей тогда Конституции СССР.