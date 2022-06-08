Депутат Госдумы Фёдоров внёс на рассмотрение проект закона об отмене признания независимости Литвы Госсоветом СССР

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8 июня 2022, 18:30

Флаг Литвы, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Press

Российский парламентарий Евгений Федоров от партии «Единая Россия» выдвинул проект закона об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы на рассмотрение нижней палаты парламента. Датирован советский документ 6 сентября 1991 года. А законопроект депутата внесён в базу ГД сегодня, 8 июня.

Депутат уверен, что постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики «является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей» Конституции СССР. А значит должен быть отменён.

Фёдоров обосновывает своё предложение поправками к Конституции РФ, отсылая к статье 67.1, согласно которой, «Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории». Также отмечено, что референдум от начала 1991 года показал стремление народа сохранить единое государство. Тогда как создание Госсовета СССР по распоряжению первого президента Михаила Горбачева было непредусмотренным действием с точки зрения Конституции СССР.

Именно Госсовет Советского Союза на первом заседании под председательством Горбачева приняли постановление № ГС-1 «О признании независимости Литовской Республики». «Соответствующие поправки в Конституцию СССР внесены не были», − приводят «Известия» позицию депутата.

Напомним, Литва в настоящее время входит в список недружественных России стран.