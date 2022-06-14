Спикер Кремля Песков: президент Владимир Путин пока не собирается брать отпуск

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14 июня 2022, 08:32 Источник: Telegram-канал ТАСС

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин пока не планирует брать отпуск. Об этом, как пишет Telegram-канал ТАСС, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Владимир Путин пока не собирается брать отпуск, рассказал нашему агентству Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что речи об этом не идет», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее во вторник, Песков указал на то, что Россия в настоящий момент находится в нелегкой ситуации. Данное обстоятельство, по словам спикера Кремля, подталкивает страну к поиску новых путей взаимодействия с дружественными государствами.