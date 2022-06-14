Песков: Россия находится в нелегкой ситуации, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами

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14 июня 2022, 08:12 Источник: Telegram-канал ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Kremlin Pool / globallookpress.com

Российская Федерация находится в нелегкой ситуации, однако данное обстоятельство подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными государствами. На это, как пишет Telegram-канал ТАСС, указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия сейчас находится в нелегкой ситуации, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами, заявил Дмитрий Песков в интервью нашему агентству», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Также спикер Кремля отметил, что обеспечение суверенности РФ никоим образом не означает ее изоляцию от остального мира.

Как сообщалось ранее сегодня, Песков сделал заявление о том, что все попытки вытолкнуть Россию из международной жизни бесперспективны.