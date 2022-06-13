Снаряд попал в роддом в Донецке

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13 июня 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Mihir Melwani/Keystone Press Agency

Вечером в понедельник, 13 июня, стало известно, что в Донецке снаряд, выпущенный украинскими военными, попал в роддом. Соответствующую информацию предоставил сегодня корреспондент РИА Новости.

Согласно последним данным, к настоящему моменту рожениц эвакуировали в подвал. Врачи продолжают оказывать пациенткам необходимую помощь.

Отметим, что ВСУ ведут массированный обстрел Донецка уже более двух часов. Известно, что украинские военные применяют не только ствольную, но и реактивную артиллерию. Кроме того, выявлены были попадания кассетных боеприпасов.