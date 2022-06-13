Грызлов анонсировал встречу Путина и Лукашенко в ближайшее время

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13 июня 2022, 19:44 Источник: Telegram

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

Посол Российской Федерации в Белоруссии Борис Грызлов вечером в понедельник, 13 июня, заявил, что глава РФ Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко встретятся в ближайшее время.

Борис Грызлов сообщил, что с начала текущего года состоялись пять встреч Владимира Путины и Александра Лукашенко, а в ближайшее время пройдет еще одна.

Российский посол напомнил, что в 2022 году РФ и Белоруссия отмечают 30-летие с момента установления дипломатических отношений, а также подчеркнул, что сейчас связи Москвы и Минска находятся на максимально высоком уровне.