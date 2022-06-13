Лукашенко заявил, что КГБ Белоруссии из-за «гибридной войны» нужно добавить функций или усилить уже существующие

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13 июня 2022, 14:24 Источник: пресс-служба Александра Лукашенко

фото с сайта президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник обсудил с главой президентской администрации госсекретарем Совета безопасности и председателем Комитета государственной безопасности совершенствование работы и развитие основной спецслужбы республики - КГБ.

Лукашенко заявил, что КГБ Беларуси «в последнее время активизировался», люди увидели роль и место КГБ в структуре силовых органов и безопасности страны.

По словам Лукашенко, стала очевидна необходимость в соответствии со временем добавлять какие-то другие функции КГБ, возможно, усиливать существующие. «Я имею в виду разведка, контрразведка, защита конституционного строя и так далее, антитеррористическая деятельность», - пояснил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что надо усиливать деятельность некоторых направлений, возможно, создавать и новые. Особенно в силу той информационной безопасности, которая должна быть в стране, и той гибридной войны, которая развернута не только против Беларуси, а существует сейчас уже по всему миру.