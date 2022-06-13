Столтенберг заявил, что назвать сроки вступления Швеции и Финляндии невозможно

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 июня, заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в альянс нельзя предсказать, однако организация хочет решить вопрос "как можно скорее".
Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не ставила саммит в Мадриде в качестве крайнего срока для решение вопроса о периоде вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, однако блок старается достичь соглашения как можно быстрей.
По словам генсека НАТО, когда в переговорах принимают участие несколько государств, нельзя точно предсказать, когда они достигнут договоренности.