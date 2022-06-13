Столтенберг заявил, что назвать сроки вступления Швеции и Финляндии невозможно

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13 июня 2022, 17:43 Источник: РИА "Новости"

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Andreas Gora / globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 13 июня, заявил, что сроки вступления Швеции и Финляндии в альянс нельзя предсказать, однако организация хочет решить вопрос "как можно скорее".

Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не ставила саммит в Мадриде в качестве крайнего срока для решение вопроса о периоде вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, однако блок старается достичь соглашения как можно быстрей.

По словам генсека НАТО, когда в переговорах принимают участие несколько государств, нельзя точно предсказать, когда они достигнут договоренности.