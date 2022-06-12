Столтенберг считает, что ради достижения мира Украине придется пойти на территориальные уступки

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12 июня 2022, 20:25 Источник: ТАСС

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, IMAGO/Markku Ulander/globallook.com

Достижение мира в украинском конфликте возможно, вопрос лишь в том, на какие территориальные уступки придется ради этого пойти Киеву. НАТО будет стремиться к тому, чтобы они оказались минимальными. С таким заявлением выступил в воскресенье генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Хельсинки.

«Мир в Украине возможен. Вопрос, какова будет его цена. Сколько территории, свободы и демократии мы готовы заплатить за этот мир», - сказал Столтенберг. Трансляция пресс-конференции велась на сайте НАТО.

Генсек альянса также подчеркнул, что НАТО окажет всемерную помощь Украине, с тем чтобы ее позиция в переговорном процессе с Россией была «наиболее сильной».

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Украина сама решит, уступать ей свои территории России или нет.