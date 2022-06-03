Байден заявил, что Украина сама решит, уступать или нет России свои территории

Аргументы Недели → Политика 13+

3 июня 2022, 19:06 Источник: РИА Новости

Президент США Джо Байден, Yuri Gripas/globallook.com

США не станут оказывать давление на Украину, склоняя ее к согласию на территориальные уступки России, однако при этом продолжат оказывать ей всестороннюю помощь. Об этом президент США Джо Байден заявил в пятницу, общаясь с журналистами.

Отвечая на вопрос одного из них, стоит ли Киеву ради установления мира идти на территориальные уступки, Байден сказал: «Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней».

Президент США также выразил надежду, что украинский конфликт «рано или поздно» будет урегулирован за столом переговоров. Однако как скоро это произойдет, Байден прогнозировать не стал.

«Тем временем, мы продолжим прилагать усилия к тому, чтобы Украина располагала инструментами для самозащиты» - пообещал американский президент.

Ранее в своей авторской колонке, опубликованной на сайте газеты The New York Times, Байден написал, что «США не будут оказывать давление на Украину с тем, чтобы она пошла на уступки России, так как это противоречило бы устоявшимся принципам».