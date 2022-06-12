Эрдоган заявил, что планирует на будущей неделе переговоры с Путиным и рассчитывает обсудить проблему вывоза зерна с Украины

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12 июня 2022, 19:51

Президент Турции Реджеп Эрдоган, Depo Photos / globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Эрдоган сделал заявление о том, что на будущей неделе он планирует переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и рассчитывает обсудить проблему вывоза зерна с территории Украины. Об этом информирует РИА Новости.

«Эрдоган заявил, что планирует переговоры с Путиным на предстоящей неделе. Рассчитывает обсудить в том числе "зерновую проблему"», — указывается в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что Североатлантический альянс не рассматривает свой саммит, который пройдет в конце июня в Мадриде, в качестве дедлайна для приема Финляндии и Швеции из-за возражений Турции.