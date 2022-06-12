Эрдоган на встрече с молодежью заявил, что Западу нельзя доверять - «особенно в том, что касается политики»

Аргументы Недели → Политика 13+

12 июня 2022, 19:49 Источник: ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Mustafa Kaya/globallook.com

Слова западных политиков полны лжи, им нельзя доверять. Такое заявление сделал в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на встрече с представителями молодежи в турецкой провинции Ван.

В качестве подтверждения своих слов Эрдоган привел диалог с правительством Греции об американских базах, которые размещаются на территории этой страны.

«Когда мы спрашиваем у них, для чего вы создаете эти базы, они отвечают: «Против России». А что вы сделали для Украины против России? Их слова полны лжи. Западу нельзя доверять, особенно в том, что касается политики», - приводит слова турецкого лидера его канцелярия.

Ранее Эрдоган заявлял, что у него возникают вопросы по поводу девяти военных баз США, которые размещены на территории Греции.