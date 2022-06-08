Глава Турции: «На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развёрнуты?»

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8 июня 2022, 20:44

Реджеп Тайип Эрдоган, Kremlin Pool/ Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал заявление о том, что Анкара не доверяет намерениям Соединённых Штатов. У него возникают вопросы по поводу девяти военных баз США, которые открыты на территории Греции.

Вашингтон заявляет, что их усиление направлено против России. Но турецкий лидер не верит в такой расклад планов.

«На данный момент в Греции создано девять военных баз США. Против кого они развёрнуты? Они говорят, что против России. Но мы на это не купимся», — цитирует Эрдогана РИА Новости.

Своё заявление турецкий лидер сделал на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Напомним, в апреле текущего года ВВС Турции отказались принимать участие в учениях НАТО Tiger Meet в связи с разногласиями с Грецией.